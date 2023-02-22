斥預算案鼓勵生育措施乏力　楊永杰轟政府不作為

香港出生率近年跌至谷底，人口老化問題嚴重，議員楊永杰對預算案沒有太多着墨鼓勵生育政策感到遺憾，雖然政府提高子女免稅額及初生嬰兒額外免稅額由12萬增至13萬元，但有關措施乏力，仍然欠缺財政誘因鼓勵市民生育。

楊永杰批評現時本港鼓勵生育政策大落後，內地、新加坡、台灣、歐美等國家或地區已早出招推出生育補貼、育兒假等措施，政府需採取更進取的鼓勵生育措施，包括大幅提高子女免稅額及採取累進形式，生得多免得多，並設生育津貼、全薪產假和侍產假，以及增加試管嬰兒、凍卵等輔助生育服務的資助以協助晚婚晚生育人士，他建議政府增設聘請外傭扣稅及兒童醫療券，減低家長的負擔。

在幼兒照顧方面，他認為政府有責任提供適合生育的社會環境，建議進一步完善幼兒照顧政策支援雙職家庭，推動家庭友善，例如優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，加強社區保母的培訓及增設更多日間託兒所，透過與中小企業合作進行公司幼兒照顧資助計劃等措施，提升市民生育意願。

他表示，早前已向立法會提交鼓勵生育的議員議案，其所屬「A4」聯盟研究部亦即將展開研究項目，迫使政府改變「不作為態度」，認真對待香港出生率低的問題。