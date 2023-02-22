被控「洪門宴」後提供假資料　茶行太子女今出席審前覆核

城中一班名人及多名官員，去年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」。有份出席這場「洪門宴」的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，被控8項傳票控罪。她早前表明不認罪，案件今天（22日）在九龍城法院進行第2次審前覆核。裁判官表示因控方需要時間撰寫專家報告，並可能傳召更多證人作供，故決定將案押後至5月10日，再做第3次審前覆核。

37歲被告王詩雅，被控8項傳票控罪，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供她於2021年12月15日至30日的出行紀錄；以及謊稱她在2022年1月4日至7日的行蹤。控方今天在庭上確認，控辯雙方已簽署承認事實，暫預計傳召7名控方證人，辯方則預計被告將會作供，另傳召1名醫學專家證人。據知控方擬傳召的證人，包括衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生。

另外控方表示已收到辯方的醫學專家報告，現須尋找專家作回應。而辯方則表示其專家報告涉及被告感染新冠病毒後的精神狀態。辯方將爭議在被告當時的狀態下，其行為是否明知而為。此外，辯方表示不會爭議被告的警誡口供是自願錄取，但就會質疑口供的準確性和完整性。

案件編號：KCS 17695-17702/2022