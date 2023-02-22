童樂居虐童案　6被告將由區院轉返裁判法院受審

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴，其中有24人的案件早前被轉介至區域法院審理。區院今早（22日）就其中6人的案件再作提訊。法官指經考慮後，認為該6人的案件在裁判法院處理較為合適，故決定把她們發回裁判法院受審。6人將於3月8日在九龍城裁判法院再提訊，候訊期間續准保釋。

今作提訊的6名被告分別是陳綺雯（49歲）、馮凱琍（25歲）、鄧美欣（25歲）、盧敏兒（53歲）、郭愛萍（28歲）及趙運紅（28歲），她們分別被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略等控罪，將交回九龍城裁判法院處理。至於餘下18人則會續留在區域法院處理，她們均面對共同被檢控的控罪，當中有8人另外面對個別被控的獨立控罪。法官今首先訂立該18人共同面對的控罪將審訊30天，而當中8人各自面對的獨立控罪，法官則各自預留4至10天的審訊時間。該18名被告將於4月21日在區院再提訊，屆時眾被告須向法官透露其答辯意向。

案件編號：DCCC 846,847,848,850,851,853/2022