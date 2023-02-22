被兩度投訴涉不當處理回收物　「綠在區區」須扣減服務費用

政府推行綠在區區計劃，在全港各區收集回收物推動環保。然而，環保署在2021年9月及今年1月，各自收到一宗來自「綠在天后」及「綠在觀塘」涉及不當處理回收物的投訴，均遭發出警告並按營運合約扣減服務費用等。環保署向所有「綠在區區」營辦團體重申絕不接受任何不當處理方法，將持續檢視整體回收運作表現。

環境及生態局以書面答覆立法會議員顏汶羽的書面質詢時指，過去三年，環保署分別收到有關「綠在天后」及「綠在觀塘」各一宗不當處理回收物的投訴，前者發生於2021年9月，「綠在天后」營辦團體承認有員工於前一個月有一次將部分回收物(發泡膠生果網)不當棄置。環保署隨即向「綠在天后」營辦團體發出警告並按營運合約扣減服務費用，以作懲處。「綠在天后」營辦團體亦就事件懲處相關員工，並提交報告和建議改善措施，包括加強培訓員工處理回收物，防止同類事件再發生。事件成因部分是由於「綠在天后」的工場缺乏足夠空間及能力應付公眾在短時間內交來的大量回收物。署方已建議所有回收便利點營辦團體為接收大量回收物實施預約制度，讓回收便利點與市民能適時妥善處理相關回收物。

至於涉及「綠在觀塘」的投訴就發生於今年1月，營辦團體未能證明去年4月至12月在「綠在觀塘」收集的約三公噸紙包飲品盒已按環保署批准條件經第三方付運送往認可的回收商(即喵坊)處理，環保署即時指示「綠在觀塘」營辦團體停止將紙包飲品盒交付第三方，而必須直接送往喵坊處理，並向「綠在觀塘」營辦團體發出警告、按營運合約扣減服務費用和罰款，以作懲處。營辦團體就事件向公眾致歉，並提交報告和建議改善措施，確保所收集的回收物得到妥善處理。措施包括加強員工的培訓，提醒員工必須清楚檢查各項回收物的運送記錄，並作定期覆核等。為避免同類事件再次發生，環保署已指示各營辦團體不可透過第三方付運回收物，必須將回收物直接交予環保署認可的下游回收商作妥善回收，並提供由相關回收商發出的單據以作審核。