津貼變個半月糧　消費券減半　基層失望社協斥杯水車薪

有市民對於消費券分兩期派發和削減一半深感不滿。(黃偉邦攝)

港府今(22日)公布財政預算案，措施包括分兩期發放5,000港元電子消費券；發放多半個月綜援、長生津、傷殘津貼；及電費津貼1,000港元等。社區組織協會幹事施麗珊表示，對預算案感到失望，評價整份預算案只是杯水車薪，許多市民期望的措施，1萬港元消費券、多兩個月綜援等皆無。有市民對於消費券分兩期派發和削減一半深感不滿，認為惠民措施不足夠。

施麗珊稱，該預算案沒有提及「N無政策」，「精準扶貧」亦無影無蹤，質疑是否可做到精準扶貧，因此感到失望，又現在通脹增加，扶貧政策效用亦不大。施提到，不少居民想要1萬港元消費券、多兩個月綜援，亦不見有就業不足資助。她評價整份預算案只是杯水車薪。

市民何女士指現在不少物品昂貴，5,000港元消費券對於約朋友飲茶、購買衣服則容易用盡，又認為消費券領取的程序複雜，當餘額剩下1港元時，或因不合乎程序，而未能領取下一期消費券。何女士提及，自已早前曾染疫，但醫療券金額不足，每次就診需花費約400港元。對於發放多半個月綜援，何女士認為不足夠，平日消費都是「死慳死抵」，期望派足1個月，如「雙糧」一樣。

另一位市民趙女士則指，現在買菜比之前貴兩倍，物價太高，但反而新一輪消費券派少一半，購買昂貴產品時需「就住就住」，因而感到失望。趙女士又表示，期望醫療券領取資格可以下降至60歲。