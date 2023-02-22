拖欠贍養費情況惹關注　扣押入息令申請按年升16%

近年拖欠贍養費的情況日益惡化，有議員關注相關情況，並詢問政府會否考慮由今年起正式推展改善執行贍養令制度的工作。民政及青年事務局表示，2022年有關追討贍養費欠款的判決傳票聆訊數目和扣押入息令申請數目，分別有593及22宗，最終有5宗發出扣押入息令。對於有意見希望政府設立專責部門處理贍養費的事宜，局方指，目前研究團隊收集與贍養費相關的數據不齊全，正嘗試進一步收集相關資料及數據。

民政及青年事務局回覆議員江玉歡的書面質詢指，政府對有經濟困難的人士及家庭一貫有提供支援，不論他們是否單親或贍養費受款人，兩項計劃均特別照顧單親家庭的需要，例如綜援計劃向單親家庭提供較高的援助金額，職津計劃則為每名合資格兒童發放兒童津貼，單親家庭的基本工時亦比非單親家庭的要求寬鬆，只為每月36小時而非144小時。其中截至去年底有22,172個單親綜援個案，2022/23年度(截至今年1月底)獲批職津的單親住戶有6,813個。

局方引述司法機構的數字所示，去年有追討贍養費欠款的判決傳票聆訊有593宗，較前年805宗下跌26%；扣押入息令申請去年有22宗，較前年上升近16%；發出扣押入息令去年則有5宗，較前年跌37%。而法援署向受助人批出追討贍養費的法援證書，去年有89宗，較前年減少32%。局方指，對於有意見希望政府設立專責部門處理贍養費的事宜，家庭議會委託顧問團隊進行「香港離婚狀況進一步研究」報告中有探討其他國家或地區的贍養費制度及相關行政或立法措施的安排，惟團隊收集與贍養費相關的數據並不齊全，故認為政府需小心考慮研究報告的建議，並嘗試收集更多有關的數據作分析。