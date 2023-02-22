國泰5度延遲支付優先股股息　議員轟於理不合

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空長期財困，疫情期間須由港府注資273億港元公帑救亡。就國泰早前宣布，第5度延遲向政府支付優先股股息，有議員指即使一般市民拖欠還款，不單會被入稟追討，更會影響日後信貸評分，炮轟國泰過去3年「既不還息，也不還本」，做法於理不合。

財經事務及庫務局今(22日)回覆指，港府向國泰注資的273億元，涉及約195億元投資優先股及提供約78億元過渡性貸款。據投資協議，國泰須每半年向持有優先股的政府派發股息，而股息率會按年遞增，首3年的股息年率為3%，第4年為5%，第5年為7%，其後9%，直至公司贖回優先股為止。國泰可按協議酌情決定延遲派發優先股的股息，然而任何未支付的股息，須按當時有效的股息率計算額外股息；延遲派發優先股股息期間，國泰不得派發普通股股息。

至於政府提供的過渡貸款，息率為香港銀行同業拆息加1.5%。國泰集團可在期限內按現金流需要分階段支取貸款，並於支取後相應的18個月內償還。截至目前，國泰尚未提取過渡性貸款。

議員指，目前港鐵設有機制，須就服務延誤事故支付罰款以回贈乘客，認為港府注資國泰後可作參考，要求國泰向乘搭其航班的港人，回贈一定比例的票價或提供優惠，以作為其中一項可延遲支付股息的條件。政府回覆指，無意長線持有國泰股權，亦不會參與集團日常營運。其下航空公司的機票票價，一如既往由集團董事局及管理層負責，並根據其商業及營運考慮作出決定。