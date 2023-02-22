性侵分居妻後要求妻撤控　地盤管工強姦妨礙司法公正囚7年半

地盤管工被指不滿分居妻在中秋節與男子約會，趁妻子返家時尾隨入屋，涉嫌一晚內4度強姦妻子及1次強行肛交。妻子其後趁該丈夫入睡後致電鄰居求救，結果執法人員上門將其丈夫拘捕。涉案管工早前被裁定2項強姦罪成，但非自願肛交及另2項強罪則不成立。被告另外在開審前承認1項妨礙司法公正罪，今天（22日）他於高院就3罪被原訟庭法官張慧玲判監7年半。法官斥責被告案發時與人通姦另有女友，卻指摘事主與人約會屬雙重標準。法官又強調即使丈夫亦不可違反妻子意願與她性交。

代號CSC的被告現年44歲，原被控於2019年9月14日在葵涌一單位，4度強姦現年43歲的妻子X，及在X不同意下與她肛交。控方案情完結後，其中1項強姦罪獲法官指示陪審團裁定脫罪，陪審團最終裁定被告面對的非法肛交及1項強姦罪罪名不成立，餘下2項強姦罪罪成。被告另於2019年7月因與另一名女子發展情侶關係，但女方鬧分手，被告即恐嚇她會把2人性交片上載互聯網，最終因刑恐罪被判囚4個月。法官今引述X的報告指，X在審訊時才得悉被告有婚外情故感不忿，X亦受到事件影響。法官又指被告沒有使用避孕套且向X使用過分武力均構成加刑因素。

X審訊時作供指，2019年9月13日中秋節，她與1名男子外出後獨自回家。當晚上近12時抵埗，開門之際被告突然衝出，先把她推入屋，再將推她入房，扯她的衣服及扯甩她內褲，又用USB線綁着她雙手，與她性交並在她體內射精。之後被告再2度強姦她，把護膚品樽及爽膚水樽塞入她的下體，及強行與她肛交。被告承認的妨礙司法公正罪則指被告在還押期間，曾在裁判法院提堂後致電X及寄信給她，要求她撒控，否則會「以自己方法」解決。

案件編號：HCCC 284/2020