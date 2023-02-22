醫生補水賠償不屬工作收入免繳薪俸稅　稅局上訴被駁回

前立法會醫學界議員梁家騮連同其他公立醫院醫生，在2002年入稟高院向醫管局追討假期工作等補償。終審法院於2009年裁定，休息日及法定假日候召的醫生可獲補假或補水。梁家騮最終獲得176萬多港元賠償，但稅局將賠償額納入2012/13年度薪俸稅計算中，梁不服向高院原訟庭提上訴，並獲裁定得直。稅務局不服該裁決向上訴庭再上訴，上訴庭3名法官今天（22日）頒下判詞，以2比1駁回稅務局的上訴並維持原判，稅務局亦須支付梁的訟費。

本案上訴方為稅務局局長，梁家騮則為答辯人。上訴庭副庭長關淑馨指，梁家騮與醫管局本身並無協議，要梁放棄假期並當值上班，該些補償金並非由僱傭合約所衍生，而是賠償梁遭剝削假期的損失，因並非從工作所得的收入，故不應納入徵稅。此裁定獲上訴庭法官張澤祐認同。不過上訴庭法官林文瀚則不同意該裁定，並認為補償金雖是賠償梁的損失，但屬於梁遵從醫管局指示當值，及放棄其法定假期的獎金，因此亦是收入一種。上訴庭最終以2比1的比數，駁回稅務局的上訴，上訴方亦須支付梁訟費。

案件編號：CACV 278/2021