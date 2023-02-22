去年回收2500公噸發泡膠箱　1月起轉嫁內地循環再用

隨着1月與內地全面通關，發泡膠箱已運返內地循環再用。

本港過去3年受新冠疫情影響，內地暫停接收盛載蔬果的發泡膠箱，去年多區出現「發泡膠圍城」的情況。環保署在去年初透過廢物轉運站委聘承辦商提供發泡膠箱回收服務，結合其他非政府組織及私人企業合作，至今所有回收商回收共約2,500公噸發泡膠箱。而由回收基金資助的發泡膠箱回收項目，截至1月底共回收約650噸發泡膠箱，項目運作至今年8月中完結。

環境及生態局回應立法會議員陳振英就發泡膠圍城的書面質詢時稱，去年為應對緊急情況，環保署在去年初透過廢物轉運站委聘承辦商提供發泡膠箱回收服務，食環署和漁護署亦聯絡了數個本地回收商，結合其他非政府組織及私人企業合作，至今所有回收商回收共約2,500公噸發泡膠箱。因受疫情影響暫時存放於不同地點的發泡膠箱都已處理。

至於由回收基金資助的發泡膠箱回收項目，涉及去年5月開始在不同的廢發泡膠箱源頭地點收集發泡膠箱，再運往本地回收場地循環再造，截至今年1月底，該項目共回收約650噸發泡膠箱，回收項目仍在進行中，至本年8月中完結。隨着內地與香港於今年1月8日起恢復通關，每天供港蔬菜水果等物資使用的發泡膠箱正逐步恢復以往安排運回內地循環再用。