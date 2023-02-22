泛民初選案續審　區諾軒稱無候選人反對否決財政預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，當中16人不認罪，今（22日）續於西九龍法院受審。區諾軒繼續作供。他透露在首次初選記招前，組織者已與5個地方選區達成協議，條文包括「積極」或「會」運用權力否決財政預算案，來迫使特首回應訴求，據他所知沒有人公開反對有關做法。而在候選人報名前，須確認支持和認同戴耀廷及其主導之協調會議共識，以及會擁護《基本法》和保證效忠港府。

區諾軒指，初選組織者有一個WhatsApp群組，群組成員包括戴耀廷、趙家賢、鍾錦麟、1名「民主動力」職員及他。當5個地區直選選區協調會議結束後，戴耀廷在該WhatsApp群組內發布檔案，屬5個選區的協調機制協議。該些文件內容大致相同，除了各區目標議席相異，以及新界西選區文件是寫着「會」運用《基本法》權力否決財政預算案，來迫使特首回應五大訴求、特赦抗爭者，向警暴問責，及達致雙普選；惟其餘4區均寫「積極運用」有關權力。

區續指，他知道部分初選參加者相信「攬炒」，意思是透過否決財政預算案促使行政長官下台。至2020年6月3日，戴將草擬好的記者招待會新聞稿傳出群組，計劃邀請傳媒出席6月9日的記招。2020年7月15日，他退出初選工作。以他理解，在他退出前並沒有初選參加者公開反對運用權力否決財政預算案。即使如此，他不敢武斷說所有人都同意有關做法。之後控方在庭上展示候選人報名時須簽聲明，條文包括確認支持和認同戴耀廷及其主導之協調會議共識，包括「35+公民投票計劃」及其目標。法官特別問到，聲明中其中1項是會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區。區說上述聲明是由「民主動力」草擬，他想聲明的說法是想每名候選人都奉行這精神。

案件編號：HCCC 69/2022