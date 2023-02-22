夜深潛返學校爆竊　2中學生被判入勞教中心

4名中學生涉嫌前年夜深時潛入將軍澳1間中學爆竊，當中包括懷疑是學生組織「光城者」成員。其中2名就讀該校、同患過度活躍症的男生否認爆竊罪，早前經審訊後2人均被裁定罪成，押後至今天（22日）判刑。區域法院暫委法官梁嘉琪指，雖然事件中無人受驚，但2名被告夥同犯案，而且曾經探路，批評2人事後辯稱因貪玩才犯案，顯示他們沒有悔意，最終判2人入勞教中心。

本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院大樓判刑。2名被告為賴俊羲（21歲）及陳政騫（20歲）。他們同被控於2021年5月5日，侵入將軍澳保良局羅氏基金中學，意圖在該處偷竊。賴在開審前另承認襲警罪，指他逃避警員追截時，在寶康路對開襲警。

控方在本案開案陳詞指，被告事前曾在學校附近「踩線」，翌日凌晨爬閘門潛入學校，並逗留逾15分鐘後離開。賴警誡下稱「擒入學校想去游水」。案中爭議被告是否有盜竊意圖，辯方指兩人是出於貪玩才進入校園。法官裁決時指，被告在夜闌人靜時，帶備手套及鴨舌帽伺機潛入校園，必然是有意圖盜竊，裁定2人罪成。

案件編號：DCCC 801/2021

案件編號：DCCC 801/2021