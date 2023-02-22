綠色殯葬宗數10年升1.7倍　去年佔整體死亡個案逾15%

香港人口增長和老化，社會對殮葬設施需求殷切，政府積極推廣綠色殯葬，鼓勵市民以更環保及可持續的方式處理先人骨灰，過去10年選擇綠色殯葬宗數上升1.7倍，當中去年就有9,450宗，佔該年死亡總人數15.4%。而食環署推出的「無盡思念」網站就有逾2.6萬個登記使用者，綠色殯葬中央登記名冊則有超過9,500市民登記，當中有68%登記先人完成綠色殯葬心願。

食環署發言人今日(22日)回應立法會議員管浩鳴就綠色殯葬提出的書面質詢時指，採用綠色殯葬(紀念花園及海上撒放骨灰)的宗數由2013年的3,400宗，增至去年約9,450宗，上升約1.7倍，而採用綠色殯葬者佔該年死亡總人數比例亦顯著上升，2013年為7.8%，2022年則升至15.4%。

現時食環署設有13個可供撒放先人骨灰的紀念花園，去年共接獲約7,700宗使用有關服務的申請。至於2010年6月推出的「無盡思念」網站，免費供市民為先人設立紀念網頁，現有約26,880個登記使用者；2019年1月推出的綠色殯葬中央登記名冊，截至去年12月底，超過9,500名市民已經在中央登記名冊登記，已故登記人中完成綠色殯葬心願的約有68%，即使先人生前未有登記，後人也可採用綠色殯葬。