消費券縮至五千「好過無」　市民嘆僅夠日用「食粒糖」

新一份財政預算案提及將向18歲或以上永久居民及新來港人士，分兩期派5,000港元的電子消費券，但銀碼卻較去年減半。大多市民對此均惋惜地表示「好過無」，並稱僅夠用於平日搭車買餸等幫補家計；另有人對於當局在大型基建動輒投入數千億，但一到解民困時就變得孤寒感到無奈，慨嘆市民只能「食粒糖」不如往年般一次過派1萬港元更實際。

《東網》記者下午到油麻地一帶視察，對於政府今次派消費券「減糖」，不少市民反映原預期今年不會「派糖」，但由於是次會分兩期派發，故大多會選擇用於幫補平日開支，而非購物消費，或未能如政府預期般帶動本地經濟。市民許小姐受訪時表示5,000港元消費券平時搭車、食飯已用完，直言「唔夠啦，好快使晒」，她又指過去3年多新冠疫情下使費相當大，認為至少派1萬港元才足夠，並指出分期發放方式手續費不菲，建議一次過派發會更好。

對於港府在大型工程項目投入數千億不眨眼，反而在紓解民困時卻變得孤寒度縮，許小姐感到相當無奈，嘆道「嗰啲就幾億幾億咁使，我哋(市民)淨係食粒糖」。另外，鄧氏姊妹亦認同政府在解民困方面孤寒，反觀在大型基建卻相當「搭水」，雖然她們對於當局派消費券表示滿意，但稱「都慣啦」並指「5千定1萬(港元)都差唔多」，但希望政府繼續派消費券，其後兩姊妹相視而笑稱消費券會用於飲食等，但不足以用於購物消費。

此外，市民文小姐亦指出由於現時物價高，相信消費券「好快用完」，又稱早前曾有消息指今年不派消費券，現時有5,000港元消費券「好過無」，而今次會將之用於超市等日常使費。至於當局在基建及民困上的投入出現「大細超」，她直言「倒錢落海，不嬲都係咁，習慣就好」，但對於振興本港經濟方面則沒有幫助，因只夠用於購買日用品，未必足夠用在高額消費。