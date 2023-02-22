滯港假難民續燒錢　來年經常性開支料近2億元

以免遣返聲請作「擋箭牌」留港的假難民已禍港多年，截至2021年底，仍有逾1.4萬名免遣返聲請人在港居住，他們對本港財政開支構成負擔，於2012/13至2021/22的過去10年，涉及假難民的開支合計達到85億港元，單計2021/22年度的開支就達到11億港元，入境處更預計今年提出的免遣返聲請個案會進一步增加。新一份的財政預算案中披露，下年度涉及免遣返聲請的開支至少有1.95億港元。

預算案提到，就「加強處理免遣返聲請」方面的全年經常性措施開支逾1.5億港元，有時限的經常性開支則有3,300萬港元。而遣送回國的費用項目下亦撥款1,207.3萬港元，用以支付根據相關入境法例把非法入境者、違反入境法例者及經定罪的罪犯遣返的費用，撥款較2022/23年度的修訂預算增加261.3萬港元，即27.6%，主要由於預期把更多免遣返聲請不獲確立者遣送回國的費用上升，預期有關遣送工作在疫情緩和後恢復至正常水平，以及預計機票價格上升。

根據入境處數字，2021年及2022年提出的免遣返聲請個案分別有2,482宗及1,238宗，預計2023年有1,800宗。而預計今年數字會較去年上升，是基於2022年第2季起提出的新聲請的最新數字，同時因應世界各地從疫情復常而撤銷旅遊限制，故假設今年提出的新聲請宗數將增加。