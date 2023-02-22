特首政策組預算1.34億　較上屆創新辦大增逾六成

政府今(22日)公布截至2024年3月31日為止的財政年度預算，其中特首政策組在2023/2024年的預算為1.343億港元，其前身是政策創新與統籌辦事處，2022/2023年的原本預算為1.34億港元，經修訂後預算為8230萬港元。換言之，特首政策組2023/2024年的預算較2022/2023年的修訂預算大增63.2%，政府解釋指需要填補職位空缺及預期政策組全面投入運作後，部門開支會增加。

政務司司長辦公室轄下的行政署，在23/24年的預算為7.351億港元，反觀2022/2023年的修訂預算高達556.834億港元。政府解釋指是防疫抗疫基金注資的550億港元一筆過非經常開支承擔額時效已過，同時指2023/2024年會減少9個職位。至於禮賓處在2023/2024年的預算為5650萬港元，較2022/2023年的修訂預算少5950萬港元，主要因為去年的大型活動撥款時效已過。

另外，特首辦在23/24年的預算為約1.28億港元，較22/23年的約1.24億預算增加約2.4%，編制則沒有變動。行政會議方面，22/23年預算為2720萬港元，23/24年預算為2840萬港元，增加約2.5%。

另外，政制及內地事務局指23至24年度總預算為8.517億港元，或較2022至2023原來預算減少2.2%。其中內地及台灣辦事處開支為3.53億港元，或較2022至2023年度原來預算減少10.1%，其中設於台灣的香港經濟貿易文化辦事處已暫時停止運作，直至另行通知。局長辦公室在23至24年度預算為1480萬港元，或較22至23年度原來預算增加9.6%。

至於在資助金上，平等機會委員會在2023至2024年度預算為1.29億港元，而個人資料私隱專員公署預算為9450萬港元。。