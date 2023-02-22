醫管局獲撥款逾909億元　公院擬增設100張病床續聘人手

港府今日(22日)公布任內首份財政預算案，當中涵蓋醫療衞生及公營醫療服務。醫院管理局晚上指出在2023至24年度，獲得909億港元撥款(包括892億元經常撥款)，除去上一個年度用於對抗疫情的額外撥款，今次修訂預算仍有增加，強調公立醫院正逐步恢復正常服務，未來亦將繼續透過不同措施挽留人手，並會在下個財政年度增設約100張病床、持續提升專科門診等服務。

醫管局表示，政府在面對公共財政壓力下，仍然對公營醫療持續發展投放資源。面對人手流失問題，局方會繼續透過不同措施挽留人手，同時吸引人才加入公立醫院服務，包括早前推出的退休後延任安排、員工置業貸款計劃、增加晉升機會、增設職位等。同時，當局會繼續大力推動公營醫療可持續發展的各項措施，例如建設智慧醫院，透過先進的科技提升病人的體驗及改善運作流程。

此外，醫管局表示又會積極推行多項醫院重建及擴建計劃，會分階段為靈實醫院和廣華醫院(第一期)的新大樓，及屯門醫院新手術室大樓開展服務；以及繼續全力推行重建葛量洪醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等；擴建瑪嘉烈醫院荔景大樓、基督教聯合醫院、北區醫院等，以提升公立醫院的服務能力；另又會加對癌症病人的支援，包括在不同聯網提升血癌及肺癌病人的基因檢測、放射治療及診斷等服務。而精神科住院服務亦會加強護理人手、繼續增聘個案經理，以及加強精神科諮詢會診服務等。