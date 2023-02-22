沙田青衣兩幼園爆上呼吸道感染　48學童中招25人需求醫

荃灣和葵涌區本周一(20日)均有幼稚園爆發上呼吸道感染，共44名學童感不適。至今日(22日)衞生署衞生防護中心再公布多兩所幼稚園爆發相關個案，共48名學進中招，其中25人已經求醫，全部病人情況穩定。而在最近一周(2月14日至20日)，中心共錄得23宗上呼吸道感染爆發個案，涉及165人，比再過去一周錄得7宗爆發個案的79人上升一倍。

中心指出，沙田區的救世軍禾輋幼兒學校爆發個案，涉及26名學童，包括16男10女，年齡介乎3至6歲。他們自本月10日起先後出現病徵，5人已經求醫，當中一名3歲男童須入院，經化驗後確診帶有呼吸道合胞病毒，目前已出院。至於青衣區的宏福中英文幼稚園爆發個案，涉及22名學童，包括13男9女，年齡介乎4至7歲。他們自上周五(17日)起先後出現病徵，20人已經求醫，毋須入院。

中心指近日錄得的上呼吸道感染爆發個案有所增加，而最近一周有65%的爆發個案，均發生在幼稚園或幼兒中心，而當中有約四分之一的個案涉及患者樣本驗出呼吸道合胞病毒。而上述兩間學校，目前均正接受醫學監察，中心亦已向校方發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。