環團斥警恒常演練「無手尾」　大鴉洲海岸公園留催淚彈碎片

有傳媒報道，上周六(18日)在屬於南大嶼海岸公園圍的大鴉洲發現數百顆用過的催淚彈碎片，警方今日(22日)回覆《東網》查詢時表示，會於大鴉洲恒常訓練及演習，完成演習後會盡力清理留下的碎片，不過有環保組織則批評警方做法「無手尾」，擔心催淚彈所含化學物會危害海洋生態。

據相關報道指，上周六在大鴉洲距海岸線數米的混凝土地面，發現數百塊催淚彈殘骸，包括手擲式催淚彈碎片、疑是槍發式催淚彈外殼及疑似催淚彈空彈，又指出，當風吹過能在空氣中偵測到催淚氣體。報道亦提到，記者去年11月到場時未發現該些殘骸。

警方今日回覆指，會於大鴉洲進行恒常訓練及演習，警方在完成訓練及演習後，會盡力清理留下的碎片，過程有時或會受天氣、環境及其他因素影響。針對目前的情況，會作出適當跟進。對於若市民自行清理，警方稱，據《火器及彈藥條例》第13條，任何人除非持有槍械或彈藥的管有權牌照或經營人牌照，否則不得管有該等槍械或彈藥的槍彈殼。違例者最高可被罰款10萬港元罰款及監禁14年。

有環保組織理解執法部門希望安排演練遠離民居，但也要「有手尾」，演練後應清理現場。他指催淚彈含化學物質，有機會含有毒性，擔心殘骸若被吹入海，隨風向水流移動，會危害海洋生態，又認為部門在需要演練的日子應提醒公眾不要靠近，以免吸入催淚氣體刺激肺部。