政Whats噏：被質疑選址差兼浪費　江玉歡話劏房戶要錢定簡屋？

有議員認為與其花錢起簡約公屋，不如乾脆向劏房戶派錢。

市民都期望政府能精明運用公帑。議員江玉歡尋日(21日)出席線上會議，聽取小欖居民對於安樂排作為簡約公屋選址嘅意見，期間佢目睹有居民拎起一個印上「切勿浪費」嚟勸人重用嘅政府信封，令佢不禁慨嘆，政府執意推行嘅簡約公屋計劃，既花錢又花時間，更有違政府自詡嘅節約精神，實在諷刺。

政府嘅如意算盤，係擬斥260億港元喺8個選址興建合共3萬個簡約公屋單位。江玉歡認為若果計埋整個計劃期間嘅營運支出、5年後拆卸嘅費用同埋相關嘅配套設施，埋單相信要360億港元。佢話呢筆公帑足夠派畀12萬劏房戶，每戶每月5000港元，派足60個月，咁就可以立即紓緩劏房戶居民嘅生活重擔，社會大和諧，與此同時政府亦可訂下告別劏房嘅期限，房委會加快興建優質公屋，建築署亦可省回，為興建簡約公屋而加設嘅50個職位，既可慳返每年幾千萬嘅薪水支出，又可以專心做番本業，反正未來幾年大把政府工程要做啊！

佢又話愈嚟愈多識計數嘅市民同佢講，點解唔直接派錢畀劏房居民？而要花錢起唔知有冇人去住嘅簡約公屋，住夠5年又話要拆。況且珍貴嘅地皮，可出售賺錢令庫房進帳。究竟劏房戶會鍾意等候簡約公屋，還是派錢方案呢？佢話唔想要現金的話，亦大可輪候萬多個正在興建，並將會喺未來這一、兩年落成嘅過渡性房屋。

實際上，小欖居民喺線上會議話樂安排簡約公屋選址錯誤，話嗰度只有一條青發路，但附近就有幾個屋苑約500伙住戶，若再加5000戶簡約公屋，道路嘅交通流量勢必飽和，一旦發生事故，緊急車轜出入同人群疏散恐成一大問題。況且選址旁不到50米有危險品倉庫，擔心多人遷入會增加事故嘅風險，導致鄰近屋苑嘅保險費上升。

江玉歡話居民質疑當局點解唔先利用閒置嘅方倉？佢話稍後會將居民嘅意見整理，再去信房屋局局長咁話。