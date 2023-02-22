港府削醫療衞生開支　議員批基層方案未完善　預算案有修訂空間

疫情漸過，港府今日(22日)公布財政預算案，其中醫療衞生在2023至2024年度的預算為1,248億港元，較前一年度的1,628億元少23.3%，經常性開支雖有所減少，但仍佔政府經常開支約19%。相關撥款會用作提升公營醫療服務，當中包括加強癌症等疾病的臨床服務、增加公立醫院病床、增加手術室節數等。港府消息人士透露，削開支主要是因為疫情緩和，多項開支例如封區及核酸檢測減少，「始終醫療開支可減空間有限」，強調即使減去抗疫支出，醫療仍屬政府總預算開支第二高，僅次於勞福範疇。

若按醫務衞生局於2023至2024年度預算開支為逾940億港元，較本年度的逾1,130億港元減190億港元，減幅約17%，其中衞生範疇的預算開支由逾200億元預算減至不足33億元。政府消息人士透露，減少相關醫療開支主要是由於疫情減退，可以減少對於抗疫的撥款開支。港府對於醫管局及衞生署的開支預算亦有所減少，對於港府為何會減相關開支，消息人士僅稱「減幅好少」。非經常開支方面，港府自推行新冠疫苗接種計劃後，疫苗採購及注射承擔額至今共有144.7億元總承擔額，分別已於去年及本年度使用近99億元，餘下的承擔額當局料在下年度採購新冠疫苗及作相關的行政安排。政府消息人士透露，港府及政府專家顧問團將研究推行新冠疫苗接種恒常化，會考慮採取與流感疫苗接種計劃的相同方向，包括安排特定年齡、高風險等特定群組接種疫苗。

醫療界議員林哲玄表示，過往醫療衞生在財政務算佔比一直維持約19%，加上過往醫療重心一直在於抗疫，「現在疫情退場，減少檢測、隔離等相關開支都正常」。不過，他強調復常後港府為疫情前正在推展的工作「追回進度」，包括基層醫療，又坦言是次財政預算案對於本港重中之重的基層醫療發展「好少內容寫出來」，亦未有提及具體金額，指現時的財政方案「好初步」，相信日後此方案將有一定修訂空間。

立法會議員陳凱欣認為，雖然預算案演辭反映當局重視「基層醫療」發展，但發展「基層醫療」所涉開支龐大，單是一所地區康健中心每年營運就超過1億元。她認為政府必須有更完整的財政安排，期望日後政策局可更好部署。另外，當局指目標冀提升公營醫療服務，惟近日公立醫院手術燈墮下後才發現多個同型號設施出現類似問題，陳直斥醫管局服務質量令人失望，認為醫衞局須做好監管角色，讓公共資源用得其所。