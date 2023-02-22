斥預算案安老措施「炒冷飯」　團體促增撥資源支援照顧者等

本港人口老化日益嚴重，安老等服務顯得更為重要，惟政府今日(22日)在新一份財政預算案中，對於安老及弱勢社群方面卻輕輕帶過。有團體對此表示十分失望，批評財政預算案中的安老支援「炒冷飯」，促請政府增撥資源於原有的恒常社區照顧服務及津助院舍，及支援照顧者的同時設立一站式中心提供相關支援。

「關注家居照顧服務大聯盟」稱，是次的財政預算案未見有新措施，且當中不少措施更曾在施政報告出現，情況猶如「炒冷飯」，批評方案欠缺補救措施，未有顧及輕度缺損長者的需要。其中，團體指出現時殘疾人士服務嚴重不足，呼籲當局正視該類群組需要，建議增撥資源進行長遠規劃及改革援助制度；同時對於照顧者方面，團體認為政府雖然在財政報告中透過一連串措施調撥資源予以支援，但由於相關津貼門檻過高，導致照顧者被排除在外，故建議政府帶頭增設社區上地區性的支援予照顧者，同時於各區設立「照顧者一站式支援中心」提供整全的支援服務。

團體又質疑恒常化「長者社區照顧服務券試驗計劃」尚有不少漏洞，計劃推行至今成效仍未如理想，認為應進行全面檢討及規劃。另外，該團體建議簡化暫宿暫托服務的申請程序；增設24小時的照顧者緊急支援熱線；及為有需要的殘疾人士提供經濟支援以協助他們應付生活所需。