東方日報A1：縮皮財案　救市無方

新一份《財政預算案》昨出爐，市民最關心的「派糖」措施均大縮水，消費券較去年減半至5,000元。不論企業利得稅、市民薪俸稅和個人入息課稅雖維持獲100%寬減，但上限由去年一萬元縮至6,000元。住宅物業差餉寬免亦由全年減至首兩季，每戶上限挫至1,000元，而綜援住戶、長者生活津貼等計劃僅多發半個月補貼，並非民心所向。議員狠批今次是「窮人無望」的縮皮財案，救市無方，民間則怨言當局既要派糖，又擔心財政赤字。學者直指消費券難提振經濟，實質效用有限，最終「兩頭唔到岸」。

港府於社會爭議下決定連續3年派消費券，但金額由去年一萬元減一半至5,000元，年滿18歲的永久性居民及新來港人士均符合資格，分兩期發放。若市民於去年已領取第二階段消費券，4月便會獲發首期3,000元，餘下2,000元則會於年中發放。而新合資格人士需要先完成登記後，年中會收到款項。而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，都可領取半額共2,500元消費券。

消息人士指，首期消費券將沿用現有6個儲值支付工具，市民會自動收到消費券，用途與以往無分別，只能用於本地消費，包括於本地旅行社購買外遊產品，而水電費、政府費用等繼續不能用消費券。若市民的支付工具失效或已遺失儲值卡，當局稍後安排約兩至三周時間予他們重新登記資料，但不能轉用其他支付工具。消息又指，於去年第二階段領券後移民的人，於4月仍會按機制獲發消費券，但年中第二期則會按新資格條件再審視。

而第二期的2,000元消費券，消息人士指當局仍在探討派發方式、派發資格、用途限制上會否改變或收緊，暫時未有定案。他提到今年的消費券派發將涉及330億元，當中包括4億元行政費。而於消費券減半下，消息指當局預料對經濟仍會有0.6%的提振作用。當局於來年度雖續百分百寬減薪俸稅、個人入息課稅，但上限由一萬元降至6,000元，住宅物業差餉亦縮水，由全年寬免減至首兩季，每戶上限1,000元，涉及303萬個住宅單位，唯獨僅子女基本免稅額，由12萬增至13萬元。

電費方面，全港住宅住戶繼續獲1,000元電費補貼，當局亦向住戶發每月50元電費紓緩金至2025年底。另外，綜援、高齡津貼（生果金）、長者生活津貼、傷殘津貼、在職家庭津貼則續發多半個月津貼，而公共交通費用補貼計劃延長半年至今年10月底，亦續代中學文憑試考生繳交考試費。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，當局派消費券僅回應社會訴求，對提振經濟的作用極小，舉例去年的經濟及零售銷售表現較前年差，僅資助市民外遊。嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初指，港府面對財赤，資源用得謹慎，與期望有出入，現時仍有10萬人失業，最低工資加幅又少，需要當局針對性支援基層，而消費券的5,000元只能解燃眉之急，實質效用有限。

議員狄志遠以「開心香港，窮人無望」形容預算案，批評預算案對扶貧隻字不提，稱政府對於精準扶貧實屬空談。議員江玉歡直言不滿意預算案，認為比較「虛」，尤其婦女的支援僅一億元，平均每人僅得20多元，直言：「買飯盒都唔夠！」財金官員則解釋，明年度財政赤字逾500億元，甚至更高水平，需要逐步減少派糖。

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