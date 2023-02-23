政府指今年經濟增長最多5.5%非估多咗　土地房屋及勞動力須解決

政府昨日（23日）公布財政預算案，預料今年經濟增長實質增長將介乎3.5%至5.5%，財金官員今日(23日)出席電台節目時表示，政府評估財政狀況是否穩定時，會參考過去的水平，而非以儲備可供香港使用的時間作指標，認為經濟增長幅度非「估多咗」，經濟增長與經濟團隊估計過，因為現時出口、跨境運輸恢復、內地經濟恢復，加上東盟經濟帶動，而且雖然目前歐美國家經濟困難，但相信有關國家在克服困難後可回到正常增長水平，又指制約政府經濟增長主要有兩大因素一是「土地房屋」，二是「勞動力」，政府在土地房屋已有措施處理，朝著現時方向可解決，政府目前已針對「勞動力」方面處理，不過「急唔嚟」，稱要「比多啲機會培養自己人才」。

被問及會否考慮拓闊引入外勞的範圍，該官員指「輸入外勞有必要，不過要好小心做，同針對需要的行業」，又舉例指建造業大量缺人，目前「養唔切」，透露政府會與社會和立法會溝通，形容部分行業輸入人才「無可避免」。而香港近年「移民人數急升」該官員指就「留人才」措施，政府一直致力提高質素，而現時香港復常加上祥和的社會環境，政府又舉辦「開心香港」讓市民在閒時可以參加不同活動玩。被問到除以外，有沒有更好建議，他稱如有「願意諗」。

市民劉先生要求政府「減辣」，指經濟下行樓市不少回調，又有土地流標情況出現，問到政府能否進一步「減辣」。財金官員回覆指，現時房屋供應與需求仍緊張，雖然樓價回調約15%，因為樓價從高處回調，目前仍然未有金融風險，故不打算「減辣」。他重申不用擔心「流標」，稱以住都有出現過，而地價是否需要調整「隨行就市」。被問到交椅洲人工島的融資方案，財金官員指，發展局正進行咨詢方案不少，又解釋政府之所以推出基礎建設債券，是因為多用市場錢可以令項目進度加快。

至於財政預算案沒有旅遊業的復業基金，財金官員指在私人市場做生意要自行承擔和處理風險，政府目前亦有提供「百分百擔保」，讓業界去借錢營運。被問到新加坡政府有撥款投資具潛力的中小企，質疑政府只以擔保形式處理會否令香港復甦速度跑輸其他對手，特別在旅遊業範圍上。他回應指到新加坡和香港旅遊不能同日而語，香港「好玩好多」，用公帑投資公司是非常時期手段。另外，市民黃先生問到政府長期會否考慮減少國安或紀律部隊開支轉用於醫療和教育開支上，財金官員未有正面回應。