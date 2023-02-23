財政預算案「派糖」措施大縮水　巿民狠批政府孤寒

新一份《財政預算案》「派糖」措施均大縮水，消費券較去年減半至5,000元。企業利得稅、市民薪俸稅和個人入息課稅雖維持獲100%寬減，但上限由去年一萬元縮至6,000元。住宅物業差餉寬免由全年減至首兩季，每戶上限挫至1,000元，綜援住戶、長者生活津貼等計劃僅多發半個月補貼。財金官員今日(23日)出席電台節目時，市民張先生批評政府「愈派愈縮」，斥政府「孤寒」，指為何不派更多。

張先指所謂赤字只是幾千億，政府仍有大量儲備、外匯基金以及其他基金，質疑幾千億的赤字不是「洪水猛獸」。財金官員回應時表示，「不能打腫面皮充闊佬」，指外匯基金有嚴格規定政府不能輕易去動用，又指在計算儲備時已計算其他基金。被問到派錢會否參考新加坡的登記制度，如登記入息等資料，在日復派錢時會「快啲」和減省行政程序，財金官員稱「如果長遠嘅嘢就值得咁諗」，惟措施屬一次性措施，又指消費券作用為刺激經濟單給基層「可能不合適」。

另外，巿民何先生質疑是否有權有勢的市民，可以食煙飲酒，窮人負擔不到，反而不加酒稅，批評加煙稅是不斷「搵煙民開刀」。財金官員解釋政府以往免紅酒稅，是希望推動紅酒產業，而過去幾年成積亦不錯，加煙稅是考慮市民健康，據過住研究結果加煙稅是有效減少吸煙率，又強調煙草不是要增加稅收。