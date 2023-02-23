港府5年收120億額外足球博彩稅　葉劉淑儀：未調稅率屬寬大處理

新一份《財政預算案》中將向香港賽馬會收取「額外足球博彩稅」，由2023/2024起至2027/2028的5個財政年度，馬會須每年向庫房額外定額繳交24億港元，5年累計共120億港元。行政會議召集人葉劉淑儀今日(23日)在電台節目表示，未有調整博彩稅率已是寬大處理，認為馬會有千億儲備，不會造成重大影響。她又指，馬會對本港影響力大，但權力只集中在極小數人手上

馬會昨日表示對增加博彩稅率的建議有強烈保留，認為有關決定使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者，促請當局認真檢討及長遠調低現時已是全球最高的博彩稅率，特別是介乎72.5至75%的賽馬博彩稅率。馬會表示，於預算案諮詢期間，已明確指出香港的博彩稅率屬全球最高，認為上調博彩稅率將帶來不可挽回的結構性問題，並危害綜合營運模式，徹底削弱其持續競爭力，反使非法外圍及境外莊家成為得益者，同時，增加博彩稅率將嚴重影響馬會持續向慈善信託基金作出捐獻的能力。

會方又指，明白香港正處於經濟復常中，政府仍需應對不少社會民生問題。在符合本會的宗旨，並因應香港當前的特殊處境下，馬會理解政府今次決定向其於未來5個財政年度徵繳「額外足球博彩稅」的理由。但在這5個財政年度期間，馬會的收入將因而大幅減少，重大影響其對慈善信託基金的撥款。馬會促請政府認真檢討及長遠調低現時已是全球最高的博彩稅率，並展開對足球博彩發牌條件的檢討，以應對來自非法外圍和境外莊家日益嚴峻的市場競爭及挑戰，以及緩解因須繳交「額外足球博彩稅」而引致收入下降的負面影響。