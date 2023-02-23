電話卡實名登記限期今日屆滿　未完成登記會被停用

電話卡實名登記的限期今日(23日)屆滿。去年3月1日前發售的舊有電話儲值卡(俗稱「太空卡」)如於限期前未完成實名登記會在限期後被停用。電訊商已按政府要求向尚未完成登記的「太空卡」用戶發出最後「登記提示短訊」，提醒用戶若選擇繼續使用該「太空卡」，應立即完成實名登記。

一如電訊商以往發出的提示短訊，最後「登記提示短訊」經指定發送者名稱「SIMREG」發出，當中會列出所屬電訊商資料、「太空卡」電話號碼、SIM卡卡號(即ICCID)及登記途徑等相關資訊。相關用戶可按短訊內的超連結，或透過所屬電訊商的網頁或流動應用程式於限期前提供香港身份證上的資料，包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本，即可完成登記。

市民如需協助，可到所屬電訊商門市或18間指定郵政局設立的服務櫃位尋求協助。相關郵政局的服務櫃位今、明兩日將延長服務時間至晚上7時，以處理限期屆滿前可能急增的求助個案。政府設於全港25個指定港鐵站的支援服務站今、明兩日會繼續於上午九時至下午六時協助有需要的「太空卡」用戶透過其智能手機進行登記。