初選案續審　區諾軒指有參選者自行公布綱領

47名泛民人士參與2020年立法會初選、被控串謀顛覆國家政權罪，16名不認罪被告今（23日）繼續在西九龍法院審訊。區諾軒繼續作供，透露有初選候選人就是否簽署協議與大會有分歧。其中九龍東選區欲自行發布共同綱領，對方代表更揚言希望大會接納，否則恐怕出現「兵變」。區指參與初選者來自不同光譜，為免出現愈激進愈好，即「鬥黃」或內鬥的情況，他只好順勢而行，允許有關選區參加者自行簽協議。

區諾軒表示，為免增加候選人被取消資格的風險，組織者沒有要求候選人簽署共同綱領。惟2020年6月，張可森等人草擬「墨落無悔」聲明，數天後九龍東選區秘書處向初選組織者說，有必要發布協議，說明至少「五大訴求 缺一不可」之類的承諾，否則恐怕「兵變」。區指，當時他憂慮其他選區都會有類似行為，他自覺大會已沒能力處理地區選區的看法，亦沒權威左右決定，遂容許九龍東選區初選參選人在提交表格上，夾附地區協議聲明。

區透露，九龍東選區初選參選人之一、民主黨胡志偉起初不同意簽聲明。胡向他指，沒有理由連興建學校或醫院的議案也要否決，如果不斷出現公開協議，恐怕會被人「抽秤」。不過，最終因大會容許做法，胡志偉簽署了聲明。庭上展示初選組織者的WhatsApp群組對話，其中區諾軒曾說「完全唔明搵人簽份嘢係咪真係咁緊要，我係要出賣你，簽完都可以背叛，你捉着痛腳咩」，趙家賢則表示「屯門張可森依幾條友擺明要隊到行啦」。審訊期間，法官曾批評控方問問題時不按時間順序，直言主控作為說故事的人，即使無法說得有趣，最低限度讓人易於理解。

案件編號：HCCC 69/2022