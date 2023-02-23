葛珮帆指中產感預算案被忽略　狄志遠：貧窮家庭冇飯冇餸

被狠批為「窮人無望」的預算案，無法協助基層紓困。議員葛珮帆在今日(23日)立法會特別財委會上更指中產市民覺得忽略、生活壓力大，認為子女免稅額增加當然好，但父母免稅額不足、外傭沒有免稅額感失望。

政府回應稱，因應財政狀況，政府今年只調高子女免稅額，其他方面日後再檢視，至於退稅寬減差餉方面有所減少，該財金官員希望大家諒解，但指過去數年政府針對中產都提出多項紓緩措施，例如租樓支出扣稅、延期年金扣稅等，相關措施令政府過去數年少收200多億港元，他強調當局希望兼顧不同社群，但都要「睇餸食飯」。

社福界議員狄志遠指若中產「碗飯冇餸」，貧窮家庭則是「冇飯冇餸」，而政府對貧窮問題隻字不提，預算案「一隻字都冇」提到扶貧工作，反問是否「期望扶貧委員會手指指，間唔中開下會，精準扶貧就可以做好？」他又強調自己反對削減1%社福界經常開支，指學校、醫院都不需要，為何老人院和殘疾院要，質問「公平咩？」，又稱最近勞福局、房屋局、發展局指自己要加多工作，要求開設首長級官員，但院舍卻被削減開支，直指若政府唔能夠解決社福界資源問題、收回1%削減，「好難支持呢個財政案」。

財金官員回應自己作為「特區官員，不受脅迫」，「不能以投票支持反對，逼我做一樣我覺得唔合適唔應該做嘅事」，又指削減1%開支是「迫不得已」，稱社會要「個個都要共度時艱」，而社福開支向來是政府最大的開始，「不能片面望下預算案內有冇一兩個措施講扶貧」就認為政府不關心社會。

另一議員陸頌雄指政府過去投資的外匯基金回報不錯，希望政府也可讓市民「搭電車」，例如在強積金增加與香港增長組合掛鈎的投資產品，做通脹加1%的保證回報基金比市民選擇，指政府技術上絕對做得到，當局回應指強積金作為全港打工仔退休積蓄，有穩健有回報投資產品係「唔容易」，因投資市場有波動，當出現落差時「邊個埋單要諗」，如用公帑埋單，「個數唔細」。

航運交通界議員易志明指運輸物流業界十分艱難，下個月開始石油氣費用加21%，而商界疫情過後也需要復業，當局指政府「攞錢支持商界」的政策目標要明確，指做生意的朋友自己亦承擔風險，面對復甦路上和財政壓力，是次預算案則是「借市場力量幫」，強調唔會太輕易「用政府荷包攞錢畀」。