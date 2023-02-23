日均還押2666人　創10年新高　懲教擬局部重建荔枝角收押所

懲教署今日（23日）在壁屋懲教所進行2022年工作回顧，懲教署署長黃國興表示，去年新收納入懲教院所人次（包括定罪、還押及被羈留人士）較前年顯著減少，由15,311跌至13,246人次，跌幅13%。雖然新收納的人次有所減少，但懲教院所每日平均在囚人士為7,613人，平均收容率維持67%。至於羈押免遣返聲請人士的大潭峽懲教所，目前收納了100人。目前懲教院所沒有在囚人士感染新冠病毒。

黃國興提到，去年因涉及反修例事件相關罪行及違反《港區國安法》而被收納入懲教院所的人士多達829人次，其中22人涉違國安法，較前年減少16%。當中456人次為服刑人士，其餘373人此為還押人士。截至去年年底，因涉上述兩項事件的在囚人口有522人，較前年升26%。此外，每日平均還押在囚人士由2021年的2,316人上升至去年的2,666人，增幅為15%，再創10年歷史新高。由於還押男性在囚人口持續上升，署方正計劃原址局部重建荔枝角收押所，增加410個收容額。

另一方面，去年共錄得5宗在囚人士集體違紀事件，較2021年減少3宗。這些違紀事件主要涉及在囚人士互相毆鬥及集體罷食，參與人數合共40人。當中一宗為發生於大潭峽懲教所的集體罷食事件。被問到大潭峽懲教所羈押在《入境條例》下的免遣返聲請人士，管方遇到甚麼挑戰？黃指，署方面對不同管理壓力，因相關人士有不同國籍、不同文化、及有語言障礙。而將來改裝勵顧懲教所羈押女性免遣返聲請人士，署方計劃跟裝閉路電視及打電話系統，以加強管理。