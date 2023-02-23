最大型過渡屋「江夏圍村」竣工　共1998單位惠及6千基層

由恒基兆業以象徵式租金借地及負責興建，並由博愛醫院協辦營運的全港最大型過性房屋項目「江夏圍村」，今日(23日)進行竣工入伙儀式。「江夏圍村」位於元朗錦上路，整個項目工程歷時近兩年，合共提供1,998個單位，提供1至2人、3至4人及5至6人共三類單位，同時可容納約6,000名居民入住。博愛表示，項目由去年起接受申請及陸續入住，至今入住率約6成。

恒基兆業執行董事黃浩明指，因應早前疫情嚴峻，部分設施曾改建成臨時隔離規格作準備應急，惟疫情緩和最終未被使用，恢復單位原有設計後令整體工程順利在兩年內完成。房屋局局長何永賢指，項目由博愛醫院營辦，並提供完善的社區設施，包括日用品超市、餐廳，以及藉博愛醫院的本身優勢同時為居民提供中西醫及牙科服務，以至長者及兒童日間中心等，不單村內居民，連周邊村落居民同樣受惠。

現時博愛醫院的營辦合約期為6年，當中包括兩年工程期，料至少可接受兩期居民入住申請。剛入住兩個月的港人李先生今年65歲，本身在內地工作、退休後回流香港，以往於荃灣住90呎劏房，月租卻要價5,400港元，花費了不少積蓄。他指幸好成功申請入住項目，150呎一人單位月租僅2,500港元，加上有綜援金代繳，即時為生活開支減壓。他補充指因工作挨到胃潰瘍，不時要到荃灣仁濟醫院覆診，現時正由社工跟進，將轉介到鄰近博愛醫院覆診治療。議員鄭泳舜表示，後日(25日)將組團帶正住在不適切住房的居民到訪項目，讓他們親身了解環境，以決定是否申請入住。