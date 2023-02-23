南亞幫劫油麻地金行177萬元金飾　尼泊爾漢認罪囚63個月

油麻地上海街1間金行，在2019年12月被6名戴口罩男子闖入，並持刀錘指嚇店內2名東主，擊碎店內飾櫃玻璃，1分鐘內掠走584件金飾，約值177萬港元。執法人員其後分別拘捕當中4名懷疑涉案南亞漢，其中1名尼泊爾漢今（23日）於高院原訟庭承認1項搶劫罪，被特委法官許紹鼎判處監禁5年3個月。

本案被告PUN Lokendra Bahadur（27歲，地盤工人）持有香港身份證，他被控於2019年12月23日在上海街353號利興金行，連同另外5人搶劫合共584件金飾，市值約177.6萬港元。尼泊爾出生的被告於2008年來港，2年後取得香港身份證在港定居，於2015年因刑事損壞及拒捕被判入更生中心。辯方求情指被告因經濟原因犯案，而案發的閉路電視紀錄顯示被告當時無使用武器。法官判刑則指，本案事發地點為商用舖位，容易成為賊人目標，被盜的物品市值很高，匪徒亦有使用武器且有預謀犯案故屬加刑因素。法官以監禁6年作量刑起點，因上述因素加刑至監禁7年，因被告在審訊前認罪故給予4份1減刑。

案情指當日中午12時，涉案金行2名東主均在舖內，有6名戴口罩男子進入，其中1人以刀指嚇2名東主，其他人以錘打粹玻璃並取走金飾，其後眾人離去，整個過程不足1分鐘且有閉路電視拍下。東主其後報案，經點算下共有584件金飾被取走。執法人員於2020年2月25日先拘捕被告的1名同黨，他供出當日他接納2名印度裔朋友提議同去打劫，其後會合包括被告在內的3名尼泊爾漢，並同前往涉案金舖行劫。被告則於2021年7月21日被捕，但一直保持緘默。據悉現時有4名涉案南亞漢被捕，餘下3人法庭將於稍後日子處理。

案件編號：HCCC 203/2022