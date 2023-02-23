港府擬注資海運及空運人才培訓基金2億　年內推新計劃

為培育新血，新一份財政預算案昨（22日）提出向「海運及空運人才培訓基金」注資2億港元。運輸及物流局正打算優化現行計劃及推行新計劃「海事人才培訓資助計劃」，相關措施有待香港海運港口局人力資源發展委員會、人力培訓三方專責小組（航空）的審視後，預計於今年內推出，鼓勵參與公司為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，以培育更多本地海事律師。

據運輸及物流局最新文件顯示，基金自2014年成立，截至去年底已惠及逾15,500名學生和在職從業員。就基金過往收到建議，提高計劃的資助金額和擴大計劃涵蓋範圍，尤其是本地船舶業和船舶維修業；鼓勵年輕人獲取航海經驗和資格，以符合出任高端、高增值海事服務業職位經常所須的條件。

文件同時交代基金財政狀況，自2019年獲注資後，基金總承擔額為3億港元，而2022年度度預算未用的餘額為1.27億港元。考慮基金正計劃推出新計劃及優化措施，加強推廣宣傳活動，預計2023年度起未來5個年度，每年現金流量需求將逐步上升至逾6,000萬港元，有見基金將在2024至2025年度內接近耗盡，故建議注資以支持基金持續運作及提高其效益。