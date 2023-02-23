配合新一輪消費券　「開心香港」首推美食市集等活動

港府昨日(22日)宣布啟動針對港人的「Happy Hong Kong(開心香港)」活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄及民政及青年事務局局長麥美娟今日(23日)回應有關措施。麥指活動會聚焦美食體驗、文化娛樂，讓市民有多元化選擇，並主要分為3部分，分別為地區舉辦美食市集，享受美食，由民青局統籌；旅發局會於夏季，以維港兩岸呈現舞蹈、音樂、全新燈光匯演，享受新體現；西九文化區管理局、迪士尼、海洋公園、數碼港管理公司等，也會響應舉辦有主題特色的市集活動。

美食市集由民青局領導，一定會有青年元素，讓本地年輕人可以在市集內營運。行政費預計2,000萬港元，務求盡快推出，因希望在消費券推出後，市民都有地方可以消費。商戶有興趣參與的話，政府稍後會與業界聯繫，為匯聚不同地方美食，需要進一步想如何有效招募。楊潤雄則指，旅發局嘉年華會會以維港作為背景，有音樂舞蹈，細節安排需候旅發局落實計劃後，再向公眾宣布。過往活動旅發局會用內部資源，但此活動的開支，則要等詳情出來後才能向公眾解釋。

復業基金方面，楊指過去3年旅遊業界面對很大壓力，政府也資助超過44億港元；目前很多計劃仍然進行，如旅行社鼓勵計劃，預算案也宣布計劃會延續3個月。相信隨着通關，旅客會逐步回來，雖然和遊客最多的時候仍有距離，但相信業界已經度過最艱難的時期。楊指知道仍然會有挑戰，所以現時仍會幫助他們，遂推出百分百擔保計劃，讓他們有短期資金，度過現在的壓力。

此外，楊潤雄指當局會繼續推動文化藝術發展，如撥款2,000萬支持香港在2024年舉辦大灣區文化藝術節，預計有5,000名本港及內地藝術家，吸引14萬觀眾。另注資5億港元在創意資優計劃，進一步推動創意產業成為新經濟動力，為創意產業帶來新項目如動漫、時裝節目和音樂，也會資助聯合製作綜藝節目，讓相關項目和產業推廣到其他地方。

就港府昨日宣布口罩令延至下月8日，麥指相關政策會很快再考量，相信沒有口罩的日子會很快來臨。博彩稅方面，麥指馬會一直強調他們是最主要的慈善機構，既然都看到香港未來財政不理想，而馬會多年引以為傲是香港慈善機構，每年畀多24億元，相信馬會能負擔，且能繼續貢獻，不能用「開刀」形容。