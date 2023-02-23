凱施食品再涉欠租　名下品牌屯門店遭入稟求收舖

被指拖欠薪金及強積金供款，多間分店被業主入稟追租的凱施餅店，其位於屯門卓爾廣場的旗下品牌「365日工坊」分店，於昨日（22日）被業主入稟高等法院，指其拖欠租金及雜費等，向凱施追討逾49.8萬港元、要求凱施把舖位交吉及於交吉前續支付租金。

本案原告是Red Stand Investments Limited，被告是凱施食品有限公司。原告在入禀狀指，它是涉案的屯門卓爾居卓爾廣場舖位的業主，與訟雙方於2021年11月達成協議，並簽訂為期3年租約，以月租6.97萬港元租出舖位予被告，被告另須支付管理費等雜費。被告把該處作為旗下品牌「365日工坊」之分店，並先按合約向原告存入25.7萬港元，以作將來抵銷欠租。

原告指被告自2022年3月起拖欠租金及差餉等費用，在扣除早前存入的款項後截至今年3月，仍拖欠共逾49.8萬港元，原告多次向被告追討亦不果。原告認為被告違反租約，遂入稟法院要求清還款項及將舖位交吉，原告亦需於交吉前每月支付6.97萬港元租金及支付雜費。

案件編號：HCA 272/2023