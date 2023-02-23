1月基本通脹2.4%　再創近3年新高　電力狂飆20.6%

政府統計處今日(23日)公布今年1月份的消費物價指數，整體消費物價按年上升2.4%，較去年12月份的相應升幅(2.0%)為高。而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅(即基本通脹率)亦為2.4%，較2022年12月份(2.0%)為高，再創近3年新高，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

綜合消費物價指數中，電力價格按年升幅最高，達20.6%；其次為基本食品，升6%，衣履則增5.8%，而外出用膳及外賣升4.4%。相反耐用物品及住屋的𠎡格按年分別錄得2.2%及0.1%的跌幅。

港府表示，通脹升幅部分由於今年農曆新年來臨得早(今年在1月，去年則在2月)。因此應待與有2月份數據後合併分析，才能更有效評估基本通脹的情況。除了食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升外，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。當局展望本地成本壓力或會隨着經濟復甦而上升，外圍價格壓力仍維持顯著，通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。