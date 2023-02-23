城大新研發「電子皮膚」　有望實現遙距觸感互動

網上遠程通訊目前僅局限於視聽交流，但未來有可能實現遙距觸感互動！香港城市大學宣布開發一套無線、柔軟的「電子皮膚」。新發明具備雙重功能，能夠同步兼具觸感信息感應及令觸感再現，並可形成一個用戶對應多個用戶的觸感相向互動網絡。研究團體相信，電子皮膚能提升遠程通訊的沉浸式體驗，觸感通訊將會為「元宇宙」之間的互動帶來革命性影響。該研究成果已於科學期刊《科學進展》(Science Advances)上發表。

城大生物醫學工程學系副教授于欣格表示，隨着虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術發展，單純提供視覺、聽覺的感受，已不足以建構完整的沉浸式體驗。對比現時市面上的觸感介面設備，同一介面只能提供觸感感應或觸覺反饋的單向功能。電子皮膚是一套可以同時提供觸感信息感應以及觸覺感受重現的雙重介面。

團隊介紹，一塊長10厘米、闊7厘米、厚度4.2毫米的電子皮膚，由16顆柔軟的「致動器」、微型控制器、藍牙裝置，以及柔性電路板所組成。猶如按鈕的致動器作為核心部分，面積相當於香港1毫硬幣。當感受外力按壓和鬆開，致動器內的組件會因電磁感應引發電流，電子信號統轉換為數據信息，通過藍牙傳送至另一套裝置，以達至觸感感應和觸覺反饋感應的功能。

團體指，電子皮膚可實現遠距離的觸感傳送，形成一對一、或一對多用戶的觸感物聯網(IoT)系統，例如讓身處不同地方的親友，通過電子皮膚來「感受」彼此，克服地域限制，大大減低人際間交流的距離感。研究團隊下一步將專注於視障人士佩戴電子皮膚的實際應用，例如執行遠程定向引導、或閱讀點子盲文等功能。