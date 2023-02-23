政府申臨時撥款1984億　維持2個月開支　3.15立會審議

立法會將於2023年4月26日的會議上恢復《2023年撥款條例草案》二讀辯論及於2023年5月3日的會議上進行三讀。換言之，《2023年撥款條例》將不會於2023年5月3日前實施，故政府動議通過臨時撥款決議案，申請約1,984億港元，包括推出新一輪消費券計劃所涉及的總承擔額約325億港元，預料將在3月15日在立會審議。

政府在文件中指出，《2023年撥款條例》不會於2023年5月3日前實施。為確保在今年4月1日新財政年度開始時，政府不會因缺乏資源而需要停止包括教育、社會福利、醫療衞生、保安等公共服務，需要提出臨時撥款決議案，該批臨時撥款額可應付政府約2個月的運作需要。

此外，政府指2023/2024財政年度開始1個星期內，要支付包括給予醫院管理局約74億港元的資助金；向約7萬個綜援受助家庭及約11萬名公共福利金受惠人士發放合共約9億港元；向教資會資助大學發放約17億港元補助金；向職業訓練局發放約7.5億港元資助金；向約760所幼稚園發放約6.45億港元資助金；向退休公務員發放約6.3億港元退休酬金等。