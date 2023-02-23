伍倫貢學院新推兩新學士課程　與創科航運營運管理有關

為讓中學畢業生接觸與創科有關的高等教育機會，香港伍倫貢學院今日(23日)宣布，將於2023/24學年推出2個新學士課程，分別是「智慧城市科技與城市信息學(榮譽)理學士」及「航運服務及營運管理學士(榮譽)」，並向本地同學提供35個一年級及30個三年級學額。課程已獲香港學術及職業資歷評審局批核開辦，亦已列入自資學士學位課程免入息審查資助計劃，合資格學生最高可獲33,740港元資助。

校方表示，因應港府早於2017年推出香港智慧城市藍圖，加上疫情肆虐的3年間，為了減少人與人接觸，亦善用了不少創新科技應對，同時又考慮到本港未來航運人才將需求甚殷，故於23/24學年分別開辦「智慧城市科技與城市信息學（榮譽）理學士」和「航運服務及營運管理學士(榮譽)」課程，當中前者共有35個一年級學額，後者則分別有35個一年級及30個三年級學額。校方強調，航運學士課程會由業界資深從業人員教授，學員離校後可即時就業；而位於大圍的新校舍，更設有「海事模擬實驗室」，可提升學生的學習成效。

學校更另聘請獨立調查及研究機構，於去年11月至上月進行網上問卷調查，搜集2022年畢業生的升學就業數據，成功收回約820名畢業生回應。結果顯示，受訪者中約有79%繼續升學，其餘12%選擇就業；而選擇繼續升學的畢業生中，45%選擇升讀政府資助學位課程，以香港城市大學為最多人升讀，其次為香港理工大學及香港浸會大學；另有45%選擇升讀自資學位課程，約有4%於本地修讀海外大學學位課程。