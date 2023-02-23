男子認考車肥佬後以利是賄考官　今被判監半年

男子3個月前考車牌「肥佬」後，以500港元賄賂考牌官圖獲考試及格，因而被控向公職人員提供利益罪。案件今天（23日）於西九龍裁判法院首次提堂，被告承認控罪，被裁判官判處即時監禁6個月。

被告巴宇恒（26歲）今承認1項向公職人員提供利益罪名，控罪指他於2022年11月29日到運輸署荃灣駕駛考試中心，向1名運輸署二級考牌主任提供利益。案情指被告當日應考商用車輛中型貨車路試，在考試中犯下嚴重錯誤，車輛撞上路邊，獲即時告知考試不合格。被告其後向考牌主任提供一封500港元現金利是，圖獲對方給予及格成績。該考牌主任在駕駛考試結束後向運輸署報告事件。執法部門接獲貪污投訴後到場，其後當場拘捕被告。

裁判官曾慶東判刑時斥責被告膽大包天，目無法紀，又指被告能隨手拿出利是行賄考牌官，明顯是有備而來，並非只是一時情急而犯法。裁判官又稱，被告所犯的貪污罪行性質嚴重，打擊香港的核心利益及價值，玷污本港的廉潔社會風氣，法庭必須判處被告阻嚇性刑罰，以向公眾傳遞正確信息。裁判官最後以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪，故將刑期減至6個月。

案件編號：WKCC 768/2023