潘蘇通財困破產　旗下廣州爛尾樓兩度流拍　終於半價賣出

內媒報道，近年屢傳財困、已辭任高銀金融主席及執行董事職務的潘蘇通，其位於廣州科學城的爛尾地標──松日總部大樓，在經歷三次拍賣後終於脫手。該大樓通過阿里資產司法拍賣平台進行拍賣，由廣州開發區攬新投資有限公司以13.12億元(人民幣，下同，約15.12億港元)底價投得，該成交價格相當於專案評估價25.6億元(約29.5億港元)的51%。

報道指，2月21日廣州科學城195米爛尾地標建築——松日總部大樓終於迎來了自己的「白武士」。在此次拍賣前，松日總部大樓已遭遇兩次流拍。其於去年11月首次掛牌，起拍價20.5億元(約23.63億港元)，隨後流拍；12月再次以16.4億元(約18.9億港元)價格掛牌，還是無人問津。該地塊由廣州富大房地產有限公司於2009年競得，其實際控制人為昔日香港十大富豪、松日集團始創人潘蘇通。廣州松日總部大樓因資金鏈斷裂於2018年停工，工程只完成了80%，專案未投入使用，也未銷售，目前被法院查封。

潘在去年7月8日被頒令破產後，一般而言其破產期由當日開始，為期4年後自動解除。不過法庭頒令後，獲委任的破產人財產受託人向原訟庭提出申請，指潘在被頒令破產後，雖然受託人多次要求，但他一直都沒有與受託人進行初步會面及商討其資產問題。因此受託人根據《破產條例》申請「不開始令」，在潘按法定要求跟受託人會面之前，不開始計算4年破產期。原訟庭本周一(20日)處理有關申請，潘蘇通本人或其代表均沒有出席。法官考慮受託人一方提供的資料後，決定發出不開始令，變相延長其破產令。