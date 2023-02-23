食環突擊將軍澳唐明街　檢300公斤冷藏肉疑充鮮肉出售

食環署打擊以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售的情況，今日(23日)採擊行動，在將軍澳唐明街一個懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店，檢獲約300公斤懷疑冷藏肉，已即時封存作進一步調查，並抽取樣本作防腐劑檢測，若有足夠證據將提出檢控。涉事店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消該新鮮糧食店的牌照。

食環署人員亦就該食物業處所地磚破損，向該新鮮糧食店負責人提出1宗檢控，並就未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件發出口頭警告。署方發言人表示，以冰鮮或冷藏肉冒充新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高判罰款5萬港元及監禁6個月。

該署強調，會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會處理接獲的投訴。若發現有異常情況，會即時作出調查及採取執法行動。食環署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。