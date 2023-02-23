自閉症大專生易受不公待遇　團隊指申報欠透明　促建跨校支援框架

俗稱「自閉症」的「自閉症譜系障礙」不但影響社交，更會令患者與旁人間互動和溝通時築起障礙，目前仍未有藥物能夠根治。香港中文大學與本地康復服務非牟利機構合作進行研究，並於今日(23日)公布結果，發現患有自閉症的大專生，從學業到校園生活等各方面均遇上不少困難，包括經常被定型及冠上負面標籤，致容易在學習或社交場合受到不公待遇，甚至被排斥及欺凌。團隊建議，應建立系統性的跨院校支援框架，改善情況。

中大獲平等機會委員會資助，與本地康復服務非牟利機構香港耀能協會合作，探討自閉症大專生的經歷和需要，成功訪問了30名來自本港不同院校，並願意講述其經歷的自閉症大專生及其親友。結果發現，自閉症大專生的學習經驗多為抽象、無結構，以及缺少清晰具體的學習指引和策略，加上他們執行功能不佳，如時間管理和理解抽象認知概念較弱，故學習時倍感吃力。

其中一名受訪自閉症大專生將社交溝通比喻為「下棋」，他指下棋時需要不假思索地決定下一步怎麼走，當與人交流時同樣需立即作出反應，但顯然很有難度，故必須停一停思考，但如此溝通的落差和誤解，致其容易在學習上，如分組課業，或社交場合，如宿舍生活和參與學生組織事務時，受到不公平的待遇，甚至被排斥或欺凌。

自閉症大專生除經常被定型和冠上負面標籤，如「巴士迷」、「等同弱智」等，研究亦發現，自閉症大專生同時也會被視為「與普通人無別」，認為他們是「欺騙資源」，甚或「容易得到優待」是「不公道」，因此這些形象容易導致旁人會對自閉症大專生產生偏頗，甚至惡意的態度，令他們有時需要「扮成正常人」，致矯枉過正。

有受訪者更指出，不透明和不友善的大專政策，亦阻礙了他們申報的意願；即使申報，現行的學習調適亦過於籠統，成效和質素也未有系統性的評估或檢討。團隊建議，應建立一個系統性的跨院校支援框架，清楚描述大專院校不同持份者的角色和責任，以提高服務的透明度和協調度，使自閉症大專生能更容易獲得適切的支援；而大專院校亦應加強與學校和非政府機構合作，以改善中學過渡至大專期間的銜接服務，以及大專畢業往後的服務延伸等。