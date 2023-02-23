政Whats噏：STEM係咪課外活動　鄧飛話預算案同教育局唔連戲

政府話要發展香港做創科中心，而尋日(22日)發表嘅新一份預算案亦公布咗一啲科研嘅培訓，有一個詞語吸引咗身兼中學校長嘅鄧飛嘅眼球，事關佢搵到預算案嘅搞笑處。

點解？預算案喺第139段提及會撥款3億港元，喺未來3個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬港元嘅資助，用嚟舉辦同資訊科技有關嘅課外活動。鄧飛話預算案提到STEM係課外活動，但係教育局早前前提交立法會有關STEM嘅文件，又話資訊科技唔只係課外活動，佢認為預算案同政府文件唔連戲。

其實STEM係將科學、技術、工程同數學結合一齊，外地更加已成為一個學科。有網友就話唔同政府部門有唔同嘅認知，某程度上反映咗政府當局對於喺基礎教育階段係咪將STEM教育課程化，仍然猶豫不決。另一個網友都好心水清，佢話預算案提及嘅撥款係由創新科技及工業局負責，所以有啲唔同，就好似衞生署成日話唔管理學生午膳，但又期望學校推動「有營午餐」咁喎。

至於政府有幾重視創科，原來可以數到。議員黃錦輝話預算案喺推動創科上著墨唔少，當中提到「創新」一詞有39次、「創科」21次，「人才」有37次，可見佢係好仔細咁去睇預算案。