港燈派新一輪飲食券　續推特別電費補助　料20萬客戶受惠

港燈今日(23日)宣布將派發新一輪飲食券，是連續第4年向有需要人士及基層家庭派發，同時會繼續提供電費津貼，以加大對劏房戶的支援。港燈表示今年會推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅客戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有超過20萬名客戶受惠。

港燈董事總經理尹志田表示，新一輪「關懷有饍」飲食券已由即日起，分批派發予5萬個弱勢家庭，包括港燈電費優惠及低用電量住宅客戶、居於劏房或過渡性房屋的有需要家庭、「N無住戶」等。該套總值200港元的飲食券，可於今年內在超過200間「關懷有饍」食肆使用，同時為剛由疫情中復甦的飲食業帶來幫助。

在上述支援連同在社區推動多項節能和教育項目，港燈預計年內共投放共5,500萬港元，目前已透過多間社福機構接觸位於港島區的劏房戶，為他們提供1,000港元電費津貼，預計可惠及2,000個租戶。其他項目則包括為社福機構提供上限2萬元的「社福機構餐飲資助」、向弱勢家庭送贈每戶上限5,000港元的節能電器等，以推動和教育香港社會加快減碳和節能的步伐。