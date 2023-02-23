政Whats噏：質疑跟進不力現違法賣貓肉　鄭泳舜促食環署交代

今個月中發生一件駭人聽聞嘅事，就係油麻地新填地街食店被揭發賣貓肉事件，嗰間食店仲要係持牌嘅新鮮糧食店添！事件惹來各界譁然，更震驚嘅係，原來早前已經有市民多次向食物環境衞生署舉報呢間舖頭，但點知食環署當耳邊風一啲都唔理。議員鄭泳舜都睇唔過眼，尋日（22日）去信立法會嘅食物安全及環境衞生事務委員會，要求食環署要派人到立法會交代下咁喎。食環署喺屬於環境及衞生局負責嘅，睇怕局長謝展寰都要去解下畫嘞！

話說喺事件揭發之前，已經有市民兩度向食環署投訴呢間舖頭賣貓肉，可惜當局未有認真處理同跟進投訴，僅僅巡查下冇發現就不了了之。其實根據《貓狗規例》，任何人唔可以屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，亦唔可以售實或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物之用，違例者最高可被额款5000港元及監禁6個月。不過，鄭泳舜話雖然有法例可依據，但若果當局未有認真處理及跟進投訴，只會助長不法之徒嘅無法無天。

既然有一間舖頭售賣貓肉，可能仲有好多大家唔知道嘅舖頭都賣緊，有市民都話店舖咁公然出售貓狗肉，擔心香港已經出現食貓狗肉嘅市場。所以鄭泳舜就去信要求當局派出代表到立法會，解釋近年有關售實，走私貓狗肉投訴個察、執法等情況，同埋當局未來擬加強執法或應對嘅措施。

事實上，唔單止貓肉，有好多義工團體都收過投訴話有人飼養狗隻作「狗肉生產器」，喺狗媽媽生育後就食初生小狗；更試過有人向佢哋申請領養狗隻企圖用來餵蛇，行為令人髮指。情況咁恐怖，香港雖然有法可依，但如果執法部門唔執法，投訴當耳邊風，都唔會有用㗎！