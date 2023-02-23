中國鐵建香港前董事被捕　涉串謀詐騙星展銀行7530萬元

執法部門早前落案起訴建築公司兩名前高層及其他人士串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬港元。另一名涉案建築公司前董事今日(23日)抵港後被廉署拘捕及落案起訴，被告為65歲的鄭重，為中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)前董事，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

部門早前接獲貪污投訴遂展開調查，並已就該案起訴多名人士。鄭當時不在香港，部門其後向裁判法院申請拘捕令。他於今日抵港時被捕，明日(24日)將被帶往東區裁判法院應訊。鄭於案發時是中國鐵建香港董事，負責遞交標書及跟進該公司及中鐵國際貿易香港的建築工程。

中國鐵建香港2016年9月與香港一間建築工程公司成達建築工程有限公司(成達建築)簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。成達建築於同年12月再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外3個項目從景泰建築工程有限公司(景泰建築)採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

鄭涉嫌於同年6月至2017年3月期間，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人士串謀詐騙星展銀行有限公司(星展銀行)，致使該銀行向景泰建築支付共逾7,530萬港元。鄭等人涉嫌明知沒有進行真正的交易，而向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證，並提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等，以支持有關申請。王曉杉及劉聰海早前就此案被控串謀詐騙，經審訊後被判定罪名成立，各被判囚4年。