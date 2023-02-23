醉酒休班警襲擊保安員　被控3罪周五提堂

2022年10月15日凌晨約3時，警方接報指一名中年男子與他人發生爭執。人員接報到場，經初步調查，該名姓陳(52歲)男子在香港仔置富道一大廈與姓吳(48歲)男保安員發生爭執，陳亦懷疑曾以手推開吳，人員遂拘捕陳，他涉嫌「普通襲擊」。遇襲保安員清醒被送往瑪麗醫院治理。

被捕男子為一名休班警務人員，現已被停職。案件交由西區警區重案組跟進。人員經調查及徵詢法律意見後，被捕男子已被控以2項「普通襲擊」及1項「醉酒」作為交替控罪，案件將於明日(24日)上午在東區裁判法院提堂。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。2022年11月4日下午約2時，荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件於2023年1月6日提堂。

此外，2022年10月15日凌晨約2時半，有人報案指屯門鄉事會路近安定邨巴士站發生爭執及打鬥。人員接報到場，相信兩名俱姓何（18及25歲）男子、兩名姓甄（18歲）及姓張（28歲）女子，在上址與一名姓利（29歲）男子爭執後，4人與利男懷疑互相以手襲擊對方。警方其後以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕前者4人。利男則涉嫌「普通襲擊」被捕，他是一名休班警務人員已被停職。該3名男子其後被各控以一項「普通襲擊」罪，案件於2023年1月11日在屯門裁判法院提堂。