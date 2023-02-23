茶果嶺海旁湧噴泉　隧道工程疑出包　土拓署啟動應變措施

網上社交平台近日瘋傳一段「海面噴泉」的影片，雖然知道事發地點位於香港，但因未知確實地點及時間而引起爭議。《東網》今日(23日)就事件向土木工程拓展署查詢，署方表示片中地點位於茶果嶺海旁對出約50米的海面，由於T2主幹路項目現正在該址海床以下16米至30米進行隧道建造工程，團隊目前已即時調查事件，並經即時啟動風險管理應變措施，片中情況亦已回復正常。

據網傳一段長約40多秒的影片可見，某工地對出海面有海水不斷由海底湧出，情景猶如噴泉一樣，現場有疑似工人手持對講機不斷叫喊：「咩料啊？個海爆喉啊？」而另一人亦回應「睇緊睇緊，唔知啊」。由於地點不詳，海面湧出的水勢時大時小，連發布影片的網民亦直言：「其實發生咩事呢？」不少網民看畢影片後亦表示震驚，有人咁開玩笑指「哥斯拉」、「尼斯湖水怪」襲港，另有人質疑是「中九龍幹線工程水底隧道鑽穿咗」。

土木工程拓展署表示，片中所見情況發生在上周六(18日)早上10時許，署方在回應中指出：「初步相信是由於隧道鑽挖機的操作需要，在其前面持續利用泥漿維持適當壓力(此壓力需略高於海水壓力)，片中的泥水是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，導致事故。」目前，工程團隊安裝隔泥幕圍封有關範圍，以防止泥水擴散，並適當調控隧道鑽挖機。泥水滲出於短時間內已經停止，海面情況亦已於當天中午前回復正常。

當局又指，現正與工程團隊詳細審視跟進工作，同時亦已安排環境小組到場抽取海水樣本進行檢測，並會再次檢視其他探孔的位置，以加強風險管理工作；強調上述情況只會對建造工序造成短暫影響，並不會影響隧道結構安全。