電話卡實名登記限期屆滿　用戶如重啟需按短訊指示或到門市辦理

電話卡實名登記的限期昨日(23日)屆滿，去年3月1日前發售的舊有電話儲值卡(俗稱「太空卡」)，如於限期前未完成實名登記會在限期後被停用。政府今日(24日)表示，用戶如欲重啟因未有在限期前完成實名登記而被停用的電話儲值卡（即俗稱「太空卡」），可於相關電話卡的有效期內，按照所屬電訊商於登記限期前以「SIMREG」發出的最後「登記提示短訊」，按超連結的指示利用電子登記平台登記並重啟服務，或到所屬電訊商門市辦理相關手續。視乎補辦登記的數量，電訊商承諾會於短時間內為補辦登記的用戶重啟相關電話儲值卡的服務，用戶或需重新啟動其手機以恢復服務。如有疑問，可向所屬電訊商查詢。

為協助有需要的用戶，政府設於18間指定郵政局的實名登記服務櫃位將繼續提供支援服務至3月底，費用全免。用戶只須攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及手機，並提供香港身份證上的資料（包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本）補辦登記。

由今日起，所有在本地發出及使用的電話智能卡（包括上台月費服務及電話儲值卡）均須完成實名登記才可啟用或繼續服務。實名登記制自2022年3月1日至今年2月23日提供了近一年的過渡期，讓選擇繼續使用舊有「太空卡」的用戶有足夠時間向所屬電訊商完成登記。截至昨日，約有1200萬張電話智能卡完成實名登記，情況符合預期。